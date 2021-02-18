В Норвегии выявили новый штамм коронавируса

В Норвегии был обнаружен новый штамм коронавируса, который получил название B.1.525. Об этом сообщила NRK.

В стране за минувшие сутки выявлено порядка десяти случаев инфицирования этим вариантом COVID-19, который до этого нашли у около 30 человек в Великобритании и Дании, а также в США.

Как заявил директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд, специалисты «пока не знают о том, является ли он более заразным». Однако он полагает, что «такое может быть».

По словам медиков, у нового штамма имеется сходство с британской и южноафриканской мутациями COVID-19. К настоящему моменту в Норвегии зарегистрировано уже свыше 700 случаев заражения британским и южноафриканским штаммами.

Накануне стало известно, что в США обнаружили гибридный штамм коронавирусной инфекции.