Москвичка выжила, упав с 16-го этажа

В Москве девушка выпала с 16-го этажа, но осталась жива, потому что приземлилась на заснеженный козырек у подъезда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, женщина выпала из окна 16 этажа на козырек подъезда жилого дома», — сказал источник.

По его данным, девушку госпитализировали, врачи борются за ее жизнь.

Ранее из окна больницы в Чите выпал ребенок.