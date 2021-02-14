Врачи разрешили россиянам планировать отпуск после второй прививки от COVID-19

Россияне могут задумываться об отпуске и планировать его после второй фазы прививки от коронавируса. Об этом сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что вакцина делает путешествия более безопасными. По его мнению, после второй прививки от COVID-19 уже можно планировать отпуск.

«Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно», — добавил Тяжельников.

Также, по его словам, подумать об отпуске может переболевший инфекцией, но с учетом, если он чувствует себя хорошо и полностью выздоровел.

Осенью 2020 года стало известно, что около 81% россиян не выезжали на отдых летом 2020 года.