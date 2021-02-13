Иммунолог не исключил появления новой пандемии в мире

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не исключил возникновения новых пандемий. Его слова приводит РИА «Новости».

«На 100% сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере», — заявил специалист.

При этом он отметил, что вероятность возникновение нового, более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелика.

Жемчугов уточнил, что появление новых вирусов — природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. «И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку», — пояснил иммунолог.

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии. Также там допустили возможность появления штаммов COVID-19, которые будут менее восприимчивы к существующим вакцинам.