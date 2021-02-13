Британец Карим Хан стал новым прокурором Международного уголовного суда
Максимс Краюшкинс
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Представитель Великобритании Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда (МУС) на предстоящие девять лет. Об этом сообщает ТАСС.
В первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимых 62 голосов. Во втором туре Хан получил 72 голоса.
Кроме Хана, на эту должность претендовали еще три кандидата: представители Ирландии Фергал Гейнор, Испании Карлос Кастресана и Италии Франческо Ло Вой (3 голоса).
Ранее Хан являлся помощником генсека ООН, специальным советником и руководителем Следственной группы ООН по привлечению к ответственности за преступления, совершенные «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Ираке (ЮНИТАД).
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