Назван способ продлить срок службы тканевой маски

Тканевую маску нужно стирать ежедневно при температуре не ниже 60 градусов, а при ручной стирке следует использовать отбеливатель, рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, надевать маску необходимо чистыми руками. Кроме того, важно, чтобы она прилегала к лицу правильной стороной.

Веладнова также напомнила, что одноразовые маски нельзя использовать многократно.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил отмену обязательного ношения масок в общественных местах в двух российских регионах.