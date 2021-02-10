Матвиенко дала прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что риски распространения коронавируса нового типа снизятся к лету этого года, передает РИА «Новости».

«По всем прогнозам, к лету ковидные риски снизятся или исчезнут совсем», — сказала она.

По последним данным, за все время пандемии в России выявили 4 012 710 случаев COVID-19, выздоровел 3 516 461 пациент, скончались 78 134 человека.

В среду, 10 февраля, сообщалось, что вакциной от коронавируса «Спутник V» привились уже около 2,2 млн россиян.