Полиция Сочи начала проверку после сообщений о «съеденном» лабрадоре

Полиция Сочи начала проверку после того, как местные жители обратились с заявлением к правоохранителям о пропаже своей собаки и сообщили, что питомца украли с целью съесть его. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

Полицейские намерены в ходе проверки установить все обстоятельства происходящего.

9 февраля информация о пропаже животного появилось в соцсетях. По данным местных зоозащитников, в селе Калиновое озеро двое мужчин поманили лабрадора за собой, после чего собака пропала. Произошедшее было заснято на камеру наблюдения, установленную на одном из частных домов.

В сентябре прошлого года сообщалось, что на жительницу Алтайского края завели дело за поедание собак.