Власти Абхазии предложили России открыть через республику ж/д сообщение с Арменией

Парламент Абхазии предложил России открыть через республику железнодорожное сообщение с Арменией, соответствующее заявление было направлено в адрес Госдумы РФ. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на председателя комитета Народного Собрания по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамура Логуа.

«Инициатива принадлежит нашему комитету. Так как мы отслеживаем то, что происходит в регионе и конфликт, который имел место в Нагорном Карабахе, и который разрешается таким путем», — уточнил политик, отметив, что в Сухуме приветствуют разблокирование транспортных коммуникаций в Карабахском регионе.

Логуа также добавил, что Абхазия не желает оставаться безучастной и хочет на равных условиях быть частью больших региональных проектов, в том числе по открытию железнодорожного сообщения в Карабахе.

4 февраля стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал документ о создании комиссии по регулированию действий рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе и Закавказье.