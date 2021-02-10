Почти 800 тысяч выпускников намерены сдавать ЕГЭ и ГВЭ

На сегодняшний момент 795 тыс. человек подали заявления на сдачу единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 11-х классах в текущем году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, экзамены намерены сдавать как выпускники 2021 года, так и выпускники прошлых лет.

Музаев добавил, что бывают среди подавших заявления те, кто не приходит на экзамен, поэтому окончательное число участников станет известно только летом.

Ранее Рособрнадзор назвал даты проведения первых ЕГЭ.