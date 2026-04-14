Побит рекорд легендарного Усэйна Болта, который держался более 20 лет

Австралийский спринтер Гоут Гоут побил юниорский рекорд Усэйна Болта на дистанции 200 м, который держался более 20 лет.

На чемпионате Австралии 18-летний Гоут преодолел дистанцию за 19,67 секунды. Восьмикратный олимпийский чемпион в 2004 году пробежал 200-метровку среди спортсменов до 20 лет за 19,93 секунды.

Болт в своей карьере специализировался в беге на короткие дистанции. Он выигрывал летние Олимпийские игры восемь раз, а также 11 раз поднимался на высшую ступень пьедестала на чемпионатах мира, что является рекордом в истории этих соревнований у мужчин. На его счету за время выступления восемь установленных мировых рекордов. Представитель Ямайки все еще удерживает ряд мировых рекордов — в беге на 100 метров — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

Ямаец является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).

