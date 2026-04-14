Ярославский «Локомотив» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

«Локомотив» в четвертом матче четвертьфинальной серии обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счетом 4:0. Заброшенными шайбами отметились В составе железнодорожников шайбы забросили Рихард Паник, Артур Каюмов, Александр Радулов и Алексей Береглазов. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4:0.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с победителем пары «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва).

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила бессрочный запрет на участие российских сборных в турнирах под своей эгидой.

Весной 2022 года IIHF отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.

