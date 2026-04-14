В Минфине допустили обсуждение налога на сверхприбыль

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

В Минфине не исключили обсуждение налога на сверхприбыль осенью
Мария Девахина/РИА Новости

Замглавы министерства финансов Алексей Сазанов не исключил, что осенью может обсуждаться вопрос налога на сверхприбыль. Об этом пишет РИА Новости.

«Таких предложений Минфин пока не озвучивал, в принципе у нас бюджетный цикл осенью, и бюджетный пакет будет рассматриваться только осенью, поэтому там какой-то особой спешки нет, изучаем информацию. Минфин такие предложения не направлял. Мы пока изучаем информацию», — сказал Сазанов.

В конце марта Сазанов говорил, что министерство финансов не планирует вводить налог на сверхприбыль для отдельных отраслей. В то время как министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство готово к диалогу о налоге на сверхприбыль в отдельных отраслях, однако этот вопрос является предметом для отдельного анализа.

В конце февраля лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предлагал ввести налог на сверхприбыль банковского сектора, рассчитывая ее как превышение средней арифметической прибыли за 2026 и 2025 годы над средней арифметической прибылью за 2024 и 2023 годы. Ставку налога парламентарий хотел установить на уровне 10% без возможности скидки при досрочной уплате.

Ранее Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО.

 
Теперь вы знаете
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!