Силовики задержали главреда Telegram-канала «Сапа» и дежурного полицейского

Правоохранители задержали главреда Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и оперативного дежурного полиции. В зависимости от роли в этом деле они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере Max.

По версии следствия, не позднее июля 2020 года в Москве Джикаева по договоренности с сотрудником дежурной части УМВД по Махачкале получила сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии. Информация содержала персональные данные, отметили в СК.

С июля 2020 по июнь 2025 года полицейский, как утверждается, за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму около 250 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий, добавили в ведомстве.

В ходе обысков в местах жительства и работы фигурантов во Владикавказе и Махачкале нашли документы и технику, имеющие значение для правоохранителей. Расследование продолжается.

