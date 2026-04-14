Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
 (обновлено  )
Политика

Итальянские политики осудили нападки Трампа на Мелони

Политик Шлейн: ни один иностранный лидер не может угрожать Италии
Evelyn Hockstein/Reuters

Итальянские политики раскритиковали нападки президента США Дональда Трампа на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Так, например, секретарь Демократической партии Италии Элли Шлейн выступила в защиту Мелони после «очень серьезных» нападок на нее со стороны Трампа.

«Италия — свободная и суверенная страна, и наша конституция ясно гласит: Италия отвергает войну. Ни один иностранный лидер не может позволить себе оскорблять и угрожать нашей стране и нашему правительству. Мы призываем к единодушному осуждению этого», — отметила она.

Итальянский политик и бывший министр экономического развития страны Карло Календа выразил надежду на то, что итальянцы объединятся в неприятии нападок Трампа на Мелони. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также выступил в защиту Мелони. Он напомнил, что западное единство «строится на взаимной лояльности, уважении и откровенности».

«До сих пор президент Трамп считал Джорджию Мелони смелой женщиной. Он не ошибался, потому что она – женщина, которая никогда не перестает высказывать свое мнение. А что касается Папы Льва XIV, она сказала именно то, что думают все мы, итальянские граждане. Премьер-министр и правительство всегда будут защищать только интересы Италии», — отметил он.

12 апреля папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Иране и к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что войну подпитывает «иллюзия всемогущества». Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не США. Также американский президент сказал, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал то, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В ответ папа сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться по поводу войны в Иране.

Мелони оценила слова Трампа как «неприемлемые». Трамп в ответ назвал Мелони «неприемлемой» и заявил, что ей «все равно» на то, обладает ли Иран ядерным оружием.

Ранее Мелони назвала самое «эффективное оружие» для достижения мира на Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
