Итальянские политики осудили нападки Трампа на Мелони

Политик Шлейн: ни один иностранный лидер не может угрожать Италии

Итальянские политики раскритиковали нападки президента США Дональда Трампа на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Так, например, секретарь Демократической партии Италии Элли Шлейн выступила в защиту Мелони после «очень серьезных» нападок на нее со стороны Трампа.

«Италия — свободная и суверенная страна, и наша конституция ясно гласит: Италия отвергает войну. Ни один иностранный лидер не может позволить себе оскорблять и угрожать нашей стране и нашему правительству. Мы призываем к единодушному осуждению этого», — отметила она.

Итальянский политик и бывший министр экономического развития страны Карло Календа выразил надежду на то, что итальянцы объединятся в неприятии нападок Трампа на Мелони. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также выступил в защиту Мелони. Он напомнил, что западное единство «строится на взаимной лояльности, уважении и откровенности».

«До сих пор президент Трамп считал Джорджию Мелони смелой женщиной. Он не ошибался, потому что она – женщина, которая никогда не перестает высказывать свое мнение. А что касается Папы Льва XIV, она сказала именно то, что думают все мы, итальянские граждане. Премьер-министр и правительство всегда будут защищать только интересы Италии», — отметил он.

12 апреля папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Иране и к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что войну подпитывает «иллюзия всемогущества». Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не США. Также американский президент сказал, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал то, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В ответ папа сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться по поводу войны в Иране.

Мелони оценила слова Трампа как «неприемлемые». Трамп в ответ назвал Мелони «неприемлемой» и заявил, что ей «все равно» на то, обладает ли Иран ядерным оружием.

