Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Больницы Запорожской области перешли на резервные источники питания

Медучреждения Запорожской области перевели на резервное питание из-за атаки ВСУ
Екатерина Штукина/РИА Новости

Медицинские учреждения Запорожской области перевели на резервные источники питания из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем канале на платформе Max..

«Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — написал он.

Причиной перебоев с электроснабжением названы атаки ВСУ на регион, которые продолжались несколько дней из-за чего было повреждено энергетическое оборудование региона.

В настоящее время энергетики в Запорожской области ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электричество максимальному числу абонентов.

Из-за обстрела ВСУ высоковольтной линии «Ферросплавная-1» потеряла энергоснабжение Запорожская атомная электростанция. Позднее питание ЗАЭС было восстановлено. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что персонал станции «сработал блестяще».

Ранее в Запорожской области жилой дом развалился после удара ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
