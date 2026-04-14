Больницы Запорожской области перешли на резервные источники питания

Медицинские учреждения Запорожской области перевели на резервные источники питания из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем канале на платформе Max..

«Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — написал он.

Причиной перебоев с электроснабжением названы атаки ВСУ на регион, которые продолжались несколько дней из-за чего было повреждено энергетическое оборудование региона.

В настоящее время энергетики в Запорожской области ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электричество максимальному числу абонентов.

Из-за обстрела ВСУ высоковольтной линии «Ферросплавная-1» потеряла энергоснабжение Запорожская атомная электростанция. Позднее питание ЗАЭС было восстановлено. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что персонал станции «сработал блестяще».

Ранее в Запорожской области жилой дом развалился после удара ВСУ.