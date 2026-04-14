Французский автогигант планирует сократить штат инженеров

Renault планирует сократить штат инженеров на 15-20% в течение двух лет

Французский автопроизводитель Renault намерен в течение двух лет сократить численность инженеров на 15-20%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что штат инженеров Renault насчитывает 11 тысяч человек. Сокращения могут затронуть до 2400 сотрудников. Изменения являются частью трансформационной стратегии главы Renault.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставила на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны были обеспечивать производство.

