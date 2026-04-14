Зеленский допустил приход русского мира в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «кто-то в Европе может стать частью русского мира». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Политик выразил уверенность в том, что либо Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, либо «кое-кто в Европе рискует стать частью «русского мира».

Таким образом Зеленский прокомментировал информацию о том, что Киев готовится к переговорам с европейскими странами о создании совместной системы противовоздушной обороны.

Также президент республики заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в Евросоюзе, как Европа не заинтересована в том, чтобы украинская армия была ограниченной.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Она заявила, что Евросоюз не может назвать конкретную дату членства Украины в объединении. При этом фон дер Ляйен добавила, что Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

Ранее Украина и Германия подписали соглашение по обороне.