Адвокат предупредил, что полиция не имеет права проверять телефоны россиян на улицах и в метро

Полиция не вправе останавливать россиян на улицах для проверки содержимого телефонов. Даже для проверки документов сотрудники полиции обязаны представиться, показать документы и назвать причину обращения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Просто подойти к человеку на улице, в метро или остановить автомобиль и потребовать показать телефон, его содержимое, переписку, приложения, VPN, а тем более изъять телефон «для проверки», полиция не вправе. Любое ограничение прав гражданина должно иметь конкретное законное основание и осуществляться в установленной процессуальной форме. Сотрудник полиции обязан назвать должность, звание, фамилию, предъявить удостоверение по требованию, сообщить причину и цель обращения, а если применяет меру, ограничивающую права, — разъяснить ее основание и права гражданина. Даже проверка документов допускается не произвольно, а только если имеются данные, дающие основания подозревать человека в совершении преступления, полагать, что он находится в розыске, либо если имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении или основания для задержания (ч. 4 ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»)», — предупредил он.

Телефон может быть изъят только в случаях, предусмотренным законом, напомнил Жорин. Такие действия проводятся в присутствии понятых или при видеозаписи, подчеркнул правозащитник.

«Тайна переписки, телефонных переговоров и иных сообщений и вовсе охраняется Конституцией, и ограничение этого права допускается только на основании судебного решения (ст. 23 Конституции РФ). Телефон как вещь может быть предметом досмотра или изъятия только в тех случаях, которые прямо предусмотрены законом. По КоАП досмотр вещей, находящихся при физическом лице, допускается для обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения; изъятие возможно только если вещь является орудием совершения или предметом административного правонарушения либо имеет значение доказательства по делу (ст. 27.7, 27.10 КоАП РФ). Такие действия проводятся уполномоченным лицом в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи, а об изъятии составляется отдельный протокол либо делается запись в протоколе о доставлении, осмотре места происшествия или административном задержании; само административное задержание возможно лишь в исключительных случаях и также оформляется протоколом с указанием времени, места и мотивов задержания (ст. 27.3, 27.4, 27.10 КоАП РФ)», — объяснил он.

Адвокат рассказал, как лучше поступать в случаях неправомерного досмотра мобильных устройств.

«При этом даже законный досмотр или изъятие телефона как предмета не означают автоматического права требовать пароль, PIN-код или доступ к содержимому устройства! Поэтому при простой просьбе сотрудника гражданин вправе не передавать телефон добровольно и не сообщать код доступа, а корректная формулировка в такой ситуации: «Телефон добровольно не передаю и не разблокирую. Прошу назвать правовое основание и оформить все в предусмотренном законом порядке». Чтобы не обострять ситуацию — можно сказать, что пароль не помню», — заключил он.

До этого в соцсетях появилась информация о том, что ГИБДД на Урале начнет проверять телефоны на предмет наличия средств обхода блокировок. В самом ведомстве информацию опровергли.

Ранее в МВД заявили, что телефоны граждан не проверяются на наличие VPN.