В США рассказали, какая российская техника является проблемой для НАТО

Российские беспилотники большой дальности типа «шахед» представляют «проблему» для НАТО, и в настоящее время в Европе нет программы противодействия им. Об этом в интервью газете Der Spiegel рассказала американский военный аналитик Дара Массикот.

«Российские беспилотники большой дальности, такие как «шахед», представляют проблему для НАТО. Русские постоянно разрабатывают более быстрые и дальнобойные версии. В Европе недостаточно систем противовоздушной обороны. В настоящее время нет программы противодействия беспилотникам типа «шахед»», — заявила она.

По словам аналитика, российские вооруженные силы «уже думают о том, что им понадобится в следующем десятилетии», и Москва хочет стать лидером в области производства беспилотников.

«Россияне хотят занять лидирующие позиции в области беспилотников во всех сферах ведения войны — на суше, на море и в воздухе. Как и многие другие армии, они пытаются осмыслить роль искусственного интеллекта», — отметила она.

По словам Массикот, для занятия лидирующих позиций в области беспилотников русским нужно либо «сотрудничать с Китаем», либо искать новые подходы. Аналитик считает, что Россия в будущем будет «отдавать приоритет скорости» и использовать системы, которые можно «быстро производить».

В феврале начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские беспилотники типа «шахед» являются одной из самых серьезных проблем для ВСУ, так как ВС РФ уделяют много внимания их модернизации.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «не боится» НАТО. Также в марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год написал, что Россия остается «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона.

