Власти Татарстана раскрыли причину ЧП на заводе в Казани

Причина пожара и обрушения на Казанском пороховом заводе носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.

«Причина носит техногенный характер», — говорится в сообщении.

О происшествии сообщил во вторник, 14 апреля Telegram-канал Mash. Люди рассказали о звуках взрыва в Авиастроительном районе Казани.

Между тем местные паблики уточнили, что «мощный взрыв и пожар» произошел в районе порохового завода, который находится в Кировском районе города. По информации Telegram-канала Kazan First, люди, живущие недалеко от предприятия, слышали звук, похожий на сильный хлопок, а после этого они ощутили сильную волну, качнувшую дома.

При этом в окрестностях завода в течение нескольких минут был виден дым, затем в ту сторону проследовали несколько пожарных машин и вскоре дым прекратился.

Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие. По информации местных СМИ, их трое.

