В Оренбурге пенсионерка выбросила 3 млн рублей с балкона

В Оренбурге 74-летняя пенсионерка лишилась 3 млн рублей после общения с «сотрудником ФСБ». Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

Неизвестные связались с пенсионеркой под видом силовиков. Звонивший заявил, что от ее имени уже оформлен кредит, а деньги якобы ушли на поддержку ВСУ. Чтобы «спасти» накопления, их срочно нужно было обналичить и передать курьеру для проверки.

Пенсионерка сняла со счета 2,5 млн рублей, добавила еще 500 тысяч, которые хранились дома и выбросила с балкона первого этажа. Деньги подобрал курьер, после этого связь с аферистами прервалась, оренбурженка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого житель Ярославля поверил в несуществующую посылку с маркетплейса и отдал мошенникам все накопления. Чтобы сохранить средства, мужчина перевел часть средств на указанные незнакомкой счета, затем снял оставшиеся накопления со счета и отдал их курьеру в парке. После этого ярославец продал машину и в салоне сотовой связи перевел все оставшиеся средства по номерам телефонов. Общий ущерб превысил 12 млн рублей.

Ранее в Краснодаре юноша лишился 16 млн рублей после звонка из «военкомата».