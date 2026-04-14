Звезды мирового балета выступят в Петербурге в проекте Андриса Лиепы

Гала-концерт «Майя Плисецкая. Посвящение» в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи» пройдет в Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в БКЗ «Октябрьский».

Выступление состоится в «Октябрьском» 17 апреля. Легендарной балерине Майе Плисецкой, чье столетие отмечалось в 2025 году, посвятят вечер ведущие танцовщики страны и мира.

Сообщается, что в программе будут балетные партии, ставшие визитной карточкой Плисецкой. Артисты представят фрагменты из классического репертуара Большого театра и шедевры хореографии XX и XXI веков. Также зрителям покажут редкие документальные кадры из жизни балерины.

В концерте задействованы народные артисты России Андрис Лиепа, Илзе Лиепа, Виктория Терешкина, Наталья Крапивина, Георги Смилевски, а также всемирно известный хореограф и танцовщик, бывший Премьер труппы Бежара Патрик де Бана, прима-балерина Мариинского театра Мария Ильюшкина и заслуженные артисты России Евгения Образцова, Семен Чудин, Екатерина Кондаурова, Константин Зверев. Также среди артистов — Алена Ковалева, Надежда Батоева, Ева Сергиенкова, Никита Четвериков, Никита Корнеев, Роман Беляков, Эван Капитен.

