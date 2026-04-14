76-летняя россиянка заключила фиктивный брак, чтобы получить квартиру в центре Уфы

В Уфе будут судить 76-летнюю пенсионерку, заключившую фиктивный брак ради квартиры в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Женщина проживала вместе с пожилым мужчиной в его квартире на улице Пархоменко. После ухода ее сожителя из жизни она решила незаконно завладеть половиной жилплощади. Однако пара не была официально жената, поэтому прав на имущество у пенсионерки не было.

Тогда он привлекла знакомую для изготовления фальшивых документов о регистрации брака, которые представила нотариусу. Тот выдал свидетельство о праве на наследство. Получив долю, женщина уехала в Москву, причинив законной наследнице ущерб на сумму 640 тыс. рублей.

Дочь мужчины узнала о махинациях и обратилась в полицию. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемая вину не признала. Материалы в отношении ее соучастницы выделили в отдельное производство.

Ранее полицейский из Башкирии силой заставил участника СВО жениться на его матери.

 
