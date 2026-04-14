Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Жизнь в браке снижает риск развития рака, выяснили ученые

Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

У людей, никогда не состоявших в браке, риск развития рака выше, чем у женатых и замужних. К такому выводу пришли исследователи из Университета Майами. Результаты работы опубликованы в Cancer Research Communications (CRC).

Ученые проанализировали более четырех миллионов случаев онкологических заболеваний, зарегистрированных в 12 штатах США с 2015 по 2022 год среди людей старше 30 лет. Выяснилось, что заболеваемость раком у никогда не состоявших в браке мужчин была на 68% выше, а у женщин — на 85% выше, чем у тех, кто был женат или замужем.

При этом авторы подчеркивают: речь не идет о том, что брак защищает от онкологических заболеваний напрямую. За выявленной связью могут стоять другие факторы — образ жизни, уровень стресса, привычки вроде курения, а также доступ к медицинской помощи и регулярным обследованиям.

Наиболее выраженные различия зафиксированы для отдельных видов рака. Так, у неженатых мужчин примерно в пять раз чаще выявлялся рак анального канала, а у незамужних женщин почти в три раза чаще — рак шейки матки. Оба заболевания связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ), и в этих случаях важную роль может играть регулярный скрининг и профилактика.

Для видов рака, где программы обследования хорошо развиты (например, рак молочной железы или простаты), различия оказались менее заметными.

Исследование носило наблюдательный характер и не отслеживало изменения во времени, поэтому не позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Тем не менее, ученые считают, что семейное положение может служить важным социальным маркером риска.

Авторы отмечают, что людям, не состоящим в браке, особенно важно уделять внимание профилактике: регулярно проходить обследования, следить за образом жизни и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!