Жизнь в браке снижает риск развития рака, выяснили ученые

У людей, никогда не состоявших в браке, риск развития рака выше, чем у женатых и замужних. К такому выводу пришли исследователи из Университета Майами. Результаты работы опубликованы в Cancer Research Communications (CRC).

Ученые проанализировали более четырех миллионов случаев онкологических заболеваний, зарегистрированных в 12 штатах США с 2015 по 2022 год среди людей старше 30 лет. Выяснилось, что заболеваемость раком у никогда не состоявших в браке мужчин была на 68% выше, а у женщин — на 85% выше, чем у тех, кто был женат или замужем.

При этом авторы подчеркивают: речь не идет о том, что брак защищает от онкологических заболеваний напрямую. За выявленной связью могут стоять другие факторы — образ жизни, уровень стресса, привычки вроде курения, а также доступ к медицинской помощи и регулярным обследованиям.

Наиболее выраженные различия зафиксированы для отдельных видов рака. Так, у неженатых мужчин примерно в пять раз чаще выявлялся рак анального канала, а у незамужних женщин почти в три раза чаще — рак шейки матки. Оба заболевания связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ), и в этих случаях важную роль может играть регулярный скрининг и профилактика.

Для видов рака, где программы обследования хорошо развиты (например, рак молочной железы или простаты), различия оказались менее заметными.

Исследование носило наблюдательный характер и не отслеживало изменения во времени, поэтому не позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Тем не менее, ученые считают, что семейное положение может служить важным социальным маркером риска.

Авторы отмечают, что людям, не состоящим в браке, особенно важно уделять внимание профилактике: регулярно проходить обследования, следить за образом жизни и своевременно обращаться за медицинской помощью.

