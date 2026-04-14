«Скучно не будет»: группа «Кирпичи» пообещала поклонникам интересный концерт в Петербурге

Группа «Кирпичи» выступит в Петербурге 16 апреля
Космонавт

Группа «Кирпичи» отыграет большой концерт в клубе «Космонавт». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе концертного зала.

«Царь Василий Владимирович передает всем привет и обещает, что скучно точно не будет. Пропускать такое нельзя!» — говорится в анонсе выступления.

Концерт состоится 16 апреля. Музыканты пообещали исполнить главные хиты за всю историю коллектива и заодно отметить день рождения группы.

«Кирпичи» были основаны в 1988 году музыкантами Василием Васиным (настоящая фамилия — Васильев) и Станиславом Сытником. 15 мая 1995 года группа дала свой концерт в питерском Доме пионеров. На данный момент коллектив выпустил 12 студийных альбомов. Последний из них вышел в 2021 году и получил название «Старческий маразм». Изначально группу назвали «Кирпичи тяжелы», однако позже музыканты решили сократить до «Кирпичей».

Славу коллективу принесли песни о простых повседневных проблемах и заботах, знакомых многим. «Кирпичи» продолжают экспериментировать со звучанием и выпускать новые альбомы.

