Очевидцы сообщили о взрыве в Казани

Очевидцы сообщают, что слышали звук взрыва в Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщает Mash.
Информация о взрыве пока не подтверждена.
Между тем местные паблики также пишут, что «мощный взрыв и пожар» произошел в районе Порохового завода. По информации Telegram-канала Kazan First, люди, живущие недалеко от предприятия, слышали звук, похожий на сильный хлопок, а после этого они ощутили сильную волну, качнувшую дома.
При этом в окрестностях завода в течение нескольких минут был виден дым, затем в ту сторону проследовали несколько пожарных машин и вскоре дым прекратился.
Казанский пороховой завод находится в Кировском районе города.
Позднее стало известно, что на одном из предприятий в Кировском районе произошел техногенный взрыв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
