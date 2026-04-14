Очевидцы сообщили о взрыве в Казани

Kazan First: в районе Порохового завода в Казани произошел взрыв

Очевидцы сообщают, что слышали звук взрыва в Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщает Mash.

Информация о взрыве пока не подтверждена.

Между тем местные паблики также пишут, что «мощный взрыв и пожар» произошел в районе Порохового завода. По информации Telegram-канала Kazan First, люди, живущие недалеко от предприятия, слышали звук, похожий на сильный хлопок, а после этого они ощутили сильную волну, качнувшую дома.

При этом в окрестностях завода в течение нескольких минут был виден дым, затем в ту сторону проследовали несколько пожарных машин и вскоре дым прекратился.

Казанский пороховой завод находится в Кировском районе города.

Позднее стало известно, что на одном из предприятий в Кировском районе произошел техногенный взрыв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее взрыв произошел на складе с пиротехникой во Владикавказе.