В Удмуртии котенок спас пенсионерку от пожара

В Удмуртии котенок укусил хозяйку за ногу и спас ее от пожара

В Удмуртии 68-летняя женщина проснулась ночью от укуса котенка и спаслась из огня. Об этом сообщает ГУ МЧС республики.

Инцидент произошел 14 апреля в деревне Курегово Завьяловского района. После похода в баню женщина собрала горячую золу и угли в металлическое ведро и поставила его в теплицу. На следующий день она пересыпала содержимое в пластиковую бочку для хранения золы, которая стояла в дровянике.

Около 4 утра пенсионерка проснулась от того, что котенок начал кусать ее за ноги. Она сразу увидела в окно зарево от горящего дровяника и теплицы, находившихся в пяти метрах от жилого дома. Огонь уничтожил хозяйственные постройки, повредил кровлю хлева и сайдинг дома.

До этого в Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара. 62-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой и спустя некоторое время сквозь сон услышал мяуканье своего кота. Проснувшись, пенсионер понял, что комната в дыму, он смог выбраться из дома самостоятельно, но получил ожоги. Успел ли кот сбежать из горящего дома — неизвестно.

