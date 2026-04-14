Сбер и ВШЭ разработали метрику Persistence для оценки эмбеддингов без разметки

PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Центра практического искусственного интеллекта Сбера и НИУ ВШЭ предложили способ оценивать качество векторных представлений без участия человека и размеченных данных. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что специализированная метрика Persistence помогает выбрать архитектуру модели и момент остановки обучения, что позволит сэкономить GPU-часы и ускорить выход ИИ-решений в реальный бизнес. Статья с результатами исследования приняты на конференцию ECIR 2026 в Делфте.

«До появления специализированной метрики аналитики данных выбирали архитектуру и момент остановки обучения модели вслепую или через ресурсозатратные эксперименты с разметкой. Это требовало сотен GPU-часов и замедляло вывод моделей в прод», — отметил директор департамента развития ИИ-решений Сбера Сергей Рябов.

По его словам, метрика автоматически оценивает качество эмбеддингов по их внутренней геометрии.

«Обучают несколько конфигураций — Persistence указывает лучшую. Или обучают одну модель — метрика определяет эпоху остановки, избегая переобучения. В результате происходит экономия ресурсов, развиваются универсальные модели, устойчивые к сдвигам распределения данных», — добавил он.

Метрика основана на топологическом анализе данных и фильтрации Вьеториса–Рипса. Она превосходит зарубежные аналоги RankMe, α-ReQ, NESum и SelfCluster по корреляции с качеством на прикладных задачах.

Отмечается, что Persistence оценивает качество модели без лишних задач и находит оптимальную эпоху обучения, когда эмбеддинги максимально структурированы (без пере- или недообучения). Таким образом компании будут тратить меньше ресурсов на эксперименты и быстрее запускать лучшую модель. При этом метрика подходит для любых бизнес-задач, а эмбеддинги не заточены под один классификатор.

Решение позволяет получать более точные рекомендации в онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах, улучшит работу голосовых помощников и ускорит внедрение ИИ в медицину.

 
