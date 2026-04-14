Госдума одобрила смягчение налоговых условий для бизнеса

Единая Россия обеспечила освобождение от НДС бизнеса на УСН и ПСН до конца года
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который освобождает до конца текущего года от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Об этом пишет РИА Новости.

«Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще», — сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, замруководителя межрегионального координационного совета «Единой России» ЦФО Сергей Чижов.

Согласно поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС только этого года.

Как уточняется, речь идет о представителях бизнеса, утративших право на освобождение от НДС или право на применение патента, чей доход в прошлом году составил не более 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг общепита в общей сумме доходов составили не менее 70%. При этом уровень средней зарплаты за тот же период не учитывается.

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее. По мнению доцента кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Карпович, это не просто статистика, а признак глубокой перестройки рынка.

Ранее россиянам объяснили, почему рекордный рост трат на еду не означает ухудшения качества жизни.

 
