В русском языке обнаружили неожиданный эффект

НИУ ВШЭ: слова, которые часто пишут с ошибками, распознаются медленнее

Психолингвисты НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге показали, что слова, которые часто пишут с ошибками, распознаются медленнее — даже если они написаны правильно. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Исследование стало первым подтверждением этого эффекта на материале русского языка. Ранее он уже наблюдался в английском, китайском, финском, греческом и иврите, однако для русского подобные данные отсутствовали.

Ученые обратили внимание на повседневную языковую среду: пользователи регулярно сталкиваются с ошибками в соцсетях, чатах и комментариях. Это, как оказалось, влияет не только на грамотность, но и на скорость чтения.

В рамках работы исследователи отобрали 62 слова, которые часто пишут с ошибками, включая «терраса», «винегрет», «прецедент». Затем они провели четыре онлайн-эксперимента с участием 269 носителей русского языка.

В одних заданиях участникам нужно было как можно быстрее определить, существует ли слово (например, отличить «дилемма» от вымышленного «спротазла»). В других — проверить правильность написания, сравнивая варианты вроде «мышонок» и «мышенок».

Результаты показали, что «проблемные» слова действительно обрабатываются медленнее. Ученые объясняют это орфографической неопределенностью: в памяти человека одновременно сосуществуют правильные и ошибочные варианты, которые конкурируют друг с другом.

При этом ключевым фактором оказалась не частота ошибок сама по себе, а уверенность человека в правильном написании.

«Если слово путают и в нем не уверены, то его труднее читать, даже если оно написано правильно. Причем эффект оказался сильнее для редких слов», — отметила ведущий научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Наталия Слюсарь.

Интересно, что в этом отношении русский язык оказался ближе к финскому и греческому, где сильнее страдают редкие слова, а не к английскому или китайскому.

Также выяснилось, что не все ошибки одинаково заметны. Наибольшие трудности вызывают лишние или пропущенные двойные согласные, например «аллюминий» вместо «алюминий». А ошибки в словах, которые можно проверить через изменение формы, распознаются легче.

Авторы подчеркивают, что результаты важны не только для теории, но и для практики — например, при разработке орфографических тестов и образовательных программ.

«Орфографическая память формируется из того, что мы читаем каждый день. Если вокруг много текстов с ошибками, они тоже становятся частью нашего языкового опыта», — добавила Наталия Слюсарь.

