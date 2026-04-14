Глава Пентагона пропустит следующую встречу контактной группы по Украине

Politico: Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по Украине на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

В публикации отмечается, что вместо Хегсета на онлайн-встрече будет присутствовать его заместитель по политическим делам Элбридж Колби. Он также присутствовал на предыдущем собрании в феврале, которое шеф Пентагона также пропустил.

По данным издания, во встрече не сможет принять участие командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, его будет заменять заместитель.

Отсутствие Хегсета на собрании может означать смену приоритетов Белого дома, который ожидает, что Европа возьмет на себя более значимую долю поставок вооружений Киеву.

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал проведение очередной встречи контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» 15 апреля. По его словам, достигнута договоренность с министром обороны Германии Борисом Писториусом о том, что на предстоящей встрече Украина и Германия обсудят несколько совместных проектов.

Ранее сообщалось, что Канада расширит военную помощь Украине.

 
