В Польше депутат принес в парламент флаг Израиля со свастикой

Польский депутат Беркович вышел к трибуне Сейма с флагом Израиля со свастикой

Депутат польского парламента Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, на котором заменил звезду Давида на свастику. Трансляция этого заседания осуществлялась через канал Сейма в YouTube.

Свои действия политик объяснил протестом против действий Тель-Авива в секторе Газа, Ливане и Иране, сравнив политику Израиля с временами нацистской Германии.

«Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», — заявил он.

Протесты против действий Израиля на Ближнем Востоке проходят и в других странах. Так, 5 апреля в испанском городе Эль-Бурго в рамках традиционного обряда «сожжения Иуды» испепелили и взорвали чучело, изображавшее Нетаньяху. Таким образом люди выразили протест против действий Израиля в секторе Газа.

11 апреля на востоке Нидерландов солидарные с Палестиной активисты организации Geef Tegengas заблокировали железную дорогу, приковали себя к рельсам цепями.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

