«Это не путь в прошлое». Песков ответил, когда в России перестанут ограничивать интернет

Ограничения в работе интернета в России сохранятся до тех пор, пока в них есть необходимость, после чего доступ к сервисам полностью восстановят, заявили в Кремле. Дмитрий Песков объяснил такие меры соображениями безопасности и добавил, что большинство россиян относится к ним «с пониманием». О причинах ограничений и блокировок, сроках их снятия и затронутых сервисах — в материале «Газеты.Ru».

Работа интернета в России вернется к обычному режиму, когда исчезнет необходимость в действующих мерах безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ограничения носят временный характер, несмотря на неудобства для пользователей.

«После того, как необходимость принятия этой меры [безопасности] исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — объяснил представитель Кремля.

По его словам, происходящее не означает отката назад, а связано с текущей обстановкой.

«Это не путь в прошлое, сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер. И, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер», — отметил Песков.

Он добавил, что подобные решения принимаются в рамках действующего законодательства: при нарушении норм власти вправе вводить ограничения, и такая практика применяется не только в России.

«И здесь тоже, собственно, эти шаги воспринимаются с пониманием. Понятно, что ограничение в работе интернета вызывает неудобства для многих граждан», — подытожил Песков.

Что происходит с интернетом в РФ

За последний год в России ограничения затронули сразу несколько популярных цифровых платформ и мессенджеров. С перебоями или блокировками сталкивались WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), Telegram и ряд других сервисов.

Под ограничительные меры также попали YouTube, игровая платформа Roblox, сервис видеозвонков FaceTime от Apple, Discord, особенно востребованный у геймеров, а также мессенджеры Signal и Viber . Еще раньше, в 2022 году, Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а спустя 10 дней — к Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме того, регионы России столкнулись с ограничениями мобильной связи, в ряде районов интернет работает только по «белым спискам» уже более полугода.

На этом фоне член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев заявил, что Минцифры, по его мнению, стоило бы переименовать в «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».

Депутат напомнил, что за последние два года работа ведомства все чаще ассоциировалась не с развитием инфраструктуры, а с замедлением трафика, блокировками и затяжными отключениями связи в десятках регионов. По его оценке, вместо реального ответа на угрозы власти занимаются «имитацией активности и попустительством реальным опасностям», из-за чего страна, как он считает, движется к технологической деградации.

Мархаев напомнил, что прошлым летом число отключений мобильного интернета выросло особенно резко: если в мае их было 69, то в августе — уже более трех тысяч. Тогда в Минцифры объясняли происходящее «плановыми мероприятиями по повышению безопасности».

«Борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс. Мы обязаны пресекать угрозы и мошенничество. Но сегодня основные усилия — на замедление YouTube, блокировку Telegram-каналов, давление на западные соцсети», — заявил депутат.

По его мнению, бороться нужно прежде всего с киберпреступностью и проблемами внутри отечественного сегмента. В противном случае, предупредил депутат, страна рискует оказаться в «цифровом болоте», где пострадают и безопасность, и повседневная жизнь граждан.

Что происходит с VPN

На этом фоне россияне стали чаще пользоваться VPN-сервисами. В Кремле не стали давать оценок темпам борьбы с ними, подчеркнув, что такие выводы должны делать профильные специалисты. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пользователи могут лишь фиксировать перебои и нестабильную работу ресурсов, тогда как профильные службы продолжают заниматься восстановлением стабильности Сети.

Параллельно обсуждаются и новые меры регулирования. В частности, Минцифры предлагает ввести для операторов дополнительную плату за международный трафик сверх лимита в 15 ГБ в месяц. Кроме того, рассматривается вариант ограничения функциональности цифровых платформ при подключении через VPN — вплоть до частичного или полного отключения отдельных сервисов для таких пользователей.

Ограничения уже начинают ощущаться на практике. По данным РИА Новости, популярные приложения — от маркетплейсов до сервисов общепита — предупреждают о возможных сбоях при включенном VPN.

Пользователи видят уведомления с рекомендацией отключить такие сервисы, чтобы избежать ошибок. Аналогичные сигналы фиксируются и на стороне крупных платформ: как писали «Известия», при использовании VPN на компьютерах могут не открываться ресурсы ряда российских онлайн-сервисов, а на смартфонах возникают перебои с банковскими и медицинскими приложениями. Ограничения затрагивают и государственные сайты, включая pravo.gov.ru и regulation.gov.ru.

В связи с этим эксперты говорят о более системных изменениях. Основатель компании INSYTE Electronics Сергей Грибанов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что речь идет уже не о точечной блокировке отдельных сайтов, а о более глубокой фильтрации всего обходного трафика.