«Это не путь в прошлое». Песков ответил, когда в России перестанут ограничивать интернет

Работа интернета в России вернется к обычному режиму, когда исчезнет необходимость в действующих мерах безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ограничения носят временный характер, несмотря на неудобства для пользователей.
«После того, как необходимость принятия этой меры [безопасности] исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — объяснил представитель Кремля.
По его словам, происходящее не означает отката назад, а связано с текущей обстановкой.
«Это не путь в прошлое, сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер. И, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер», — отметил Песков.
Он добавил, что подобные решения принимаются в рамках действующего законодательства: при нарушении норм власти вправе вводить ограничения, и такая практика применяется не только в России.
«И здесь тоже, собственно, эти шаги воспринимаются с пониманием. Понятно, что ограничение в работе интернета вызывает неудобства для многих граждан», — подытожил Песков.
Что происходит с интернетом в РФ
За последний год в России ограничения затронули сразу несколько популярных цифровых платформ и мессенджеров. С перебоями или блокировками сталкивались WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), Telegram и ряд других сервисов.
Под ограничительные меры также попали YouTube, игровая платформа Roblox, сервис видеозвонков FaceTime от Apple, Discord, особенно востребованный у геймеров, а также мессенджеры Signal и Viber. Еще раньше, в 2022 году, Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а спустя 10 дней — к Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Кроме того, регионы России столкнулись с ограничениями мобильной связи, в ряде районов интернет работает только по «белым спискам» уже более полугода.
На этом фоне член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев заявил, что Минцифры, по его мнению, стоило бы переименовать в «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».
Депутат напомнил, что за последние два года работа ведомства все чаще ассоциировалась не с развитием инфраструктуры, а с замедлением трафика, блокировками и затяжными отключениями связи в десятках регионов. По его оценке, вместо реального ответа на угрозы власти занимаются «имитацией активности и попустительством реальным опасностям», из-за чего страна, как он считает, движется к технологической деградации.
Мархаев напомнил, что прошлым летом число отключений мобильного интернета выросло особенно резко: если в мае их было 69, то в августе — уже более трех тысяч. Тогда в Минцифры объясняли происходящее «плановыми мероприятиями по повышению безопасности».
«Борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс. Мы обязаны пресекать угрозы и мошенничество. Но сегодня основные усилия — на замедление YouTube, блокировку Telegram-каналов, давление на западные соцсети», — заявил депутат.
По его мнению, бороться нужно прежде всего с киберпреступностью и проблемами внутри отечественного сегмента. В противном случае, предупредил депутат, страна рискует оказаться в «цифровом болоте», где пострадают и безопасность, и повседневная жизнь граждан.
Что происходит с VPN
На этом фоне россияне стали чаще пользоваться VPN-сервисами. В Кремле не стали давать оценок темпам борьбы с ними, подчеркнув, что такие выводы должны делать профильные специалисты. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пользователи могут лишь фиксировать перебои и нестабильную работу ресурсов, тогда как профильные службы продолжают заниматься восстановлением стабильности Сети.
Параллельно обсуждаются и новые меры регулирования. В частности, Минцифры предлагает ввести для операторов дополнительную плату за международный трафик сверх лимита в 15 ГБ в месяц. Кроме того, рассматривается вариант ограничения функциональности цифровых платформ при подключении через VPN — вплоть до частичного или полного отключения отдельных сервисов для таких пользователей.
Ограничения уже начинают ощущаться на практике. По данным РИА Новости, популярные приложения — от маркетплейсов до сервисов общепита — предупреждают о возможных сбоях при включенном VPN.
Пользователи видят уведомления с рекомендацией отключить такие сервисы, чтобы избежать ошибок. Аналогичные сигналы фиксируются и на стороне крупных платформ: как писали «Известия», при использовании VPN на компьютерах могут не открываться ресурсы ряда российских онлайн-сервисов, а на смартфонах возникают перебои с банковскими и медицинскими приложениями. Ограничения затрагивают и государственные сайты, включая pravo.gov.ru и regulation.gov.ru.
В связи с этим эксперты говорят о более системных изменениях. Основатель компании INSYTE Electronics Сергей Грибанов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что речь идет уже не о точечной блокировке отдельных сайтов, а о более глубокой фильтрации всего обходного трафика.
По его словам, ранее системы анализа трафика работали по принципу «черных списков», однако сейчас подход становится более комплексным, что может серьезно повлиять на привычные коммерческие VPN-сервисы и их доступность для пользователей.