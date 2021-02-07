В РФ придумали, как рассчитать предельное количество собак и кошек в квартире

Власти Кировской области придумали формулу для расчета максимально допустимого количества домашних животных, которые могут жить в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

С 14 февраля ограничения по числу кошек и собак начнут действовать в Кировской области.

Местные чиновники предложили из общей площади квартиры вычесть установленную в регионе норму предоставления площади жилого помещения, которая умножается на количество жильцов. Оставшееся нужно разделить на норматив для питомцев: не менее 2,5 кв. м. для собак весом свыше 25 кг, от 1,5 кв. м. для собак до 25 кг и 0,8 кв. м. для кошек. При получении отрицательного в квартире можно содержать лишь одно животное.

Как известно, общероссийская норма предоставления жилой площади на человека составляет 18 кв. м. Таким образом, семья из трех человек сможет позволить себе завести двух маленьких собачек только в квартире более 57 кв. м., а одинокая женщина в 35-метровой однушке может завести себе 21 кошку.

Также отмечается, что регламент для содержания в квартирах хомячков и волнистых попугайчиков пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры.