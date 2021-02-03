В Москве отправили под домашний арест муниципального депутата Люсю Штейн

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Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн
Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест муниципального депутата Люсю Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Штейн будет находиться под домашним арестом до 23 марта. По словам адвоката мундепа Мансура Гильманова, вину его подзащитная не признает.

Раннее под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции в Москве 23 января были помещены Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и другие лица.