Лукашенко сравнил протестные акции в России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил белорусские и российские протестные акции. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, протестующие во время августовских митингов намеревались совершить блицкриг.

«Мгновенно свергнуть власть или показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска», — добавил Лукашенко.

При этом он добавил, что Россию «будут качать вдолгую», поскольку осуществление метода «молниеносной войны» невозможно.

Ранее Лукашенко заявил о готовности защищать страну «на танке, БМП, с автоматом в руках».

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.