В начале фервраля в ЦФО вернется зимняя погода

В Центральном федеральном округе (ЦФО) в начале февраля температура приблизится к климатической норме. Ожидается мороз до 14 градусов ночью и 7 градусов днем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В понедельник уже 9-14 градусов мороза будет, дневные температуры — около 6-7 градусов. Это более-менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды», — сообщил он.

Он добавил, что до конца января жителей ЦФО ждут погодные аномалии. В течение рабочей недели температура будет выше нормы примерно на 12 градусов и на 7 градусов в выходные дни.