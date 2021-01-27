В Рособрнадзоре рассказали о процедуре проведения ЕГЭ в 2021 году

Процедура проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в в 2021 году останется такой же, как годом ранее, заявил глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Его слова приводит ТАСС.

«Нельзя сказать, что это традиционная процедура. Почему? Потому что эпидемиологическая ситуация наложила определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру», – рассказал Круглинский.

По его словам, обязательными останутся требования о соблюдении масочно-перчаточного режима, а также дезинфекция мест проведения экзамена и наличие санитайзеров.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в этом году ЕГЭ должны будут сдавать те школьники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения. Те же, кто поступать в вузы не планирует, будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике в своей школе.