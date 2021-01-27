В Турции задержали пять граждан России, примкнувших к ИГ*

В Турции задержали 12 сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), пятеро из них являются гражданами России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство национальной обороны республики.

Отмечается, что задержания прошли 31 декабря прошлого года. По данным ведомства, боевики пытались проникнуть на территорию Турции из Сирии.

Следователям удалось установить, что остальные четыре фигуранта являются гражданами Узбекистана, еще три — Киргизии.

«Все они являются террористами ИГ», — говорится в сообщении турецкого министерства.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала под Калугой ячейку террористов.