Индия зарегистрирует «Спутник V»

Индия зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», когда препарат пройдет третью фазу испытаний. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Об этом сообщил индийский посол в Москве Венкатеш Варма, пишет РИА «Новости».

Посол подчеркнул, что Россия и Индия тесно сотрудничают в условиях пандемии, в том числе по вопросам вакцин.

«Началась третья фаза (испытаний «Спутника V»). Как только она будет завершена, пройдет регистрация и она будет производится для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет», — отметил дипломат.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах.