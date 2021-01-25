Жириновский призвал студентов не становиться отличниками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил студентов не жертвовать своим здоровьем ради оценок. По его словам, тройки и четверки — тоже оценки, цитирует его РИА «Новости».

Жириновский поздравил учащихся с Днем студента и напомнил, что задача молодых людей научиться правильно оценивать прошлое, ставить диагноз настоящему, делать великолепный прогноз на будущее, а также беречь свое здоровье.

«Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните», — сказал Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что мог бы влюбиться в девушку с внешностью Аленки. Политик встал на защиту памятника Аленки из Нововоронежа, который широко осуждался россиянами.