Полиция применила силу на протестах против мер по COVID-19 в Нидерландах

Полиция Нидерландов применила силу для разгона протестующих против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме и Эйндховене, сообщает NL Times.

В обоих городах демонстранты бросали в силовиков зажигательные смеси, сотрудники правоохранительных органов использовали водометы и дубинки, в Эйндховене был применен слезоточивый газ, указано в сообщении.

По данным полиции, в Эйндховене были задержаны несколько десятков участников протестов.

Ранее сообщилось, что митинг за отмену ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, начался в грузинском Тбилиси.