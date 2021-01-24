Голикова: введение в мире единого сертификата о вакцинации от COVID-19 маловероятно

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции для поездок в другие страны маловероятно. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-24».

Она считает, что внедрение таких документов «невозможно согласовать по определению». Неслучайно то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет лишь один международный сертификат, указала вице-премьер. По ее словам, речь идет о сертификате «желтая лихорадка».

Голикова отметила, что параметры единого международного сертификата сложно согласовать. Как пояснила она, для каждой страны есть много нюансов, в связи с чем утверждение такого документа затруднено.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводить ковид-паспорта, а будет составлен электронный реестр тех, кто вакцинировался.