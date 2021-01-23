Нападение на полицейских в Петербурге попало на видео

Нападение на полицейских в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге попало на видео.

На кадрах видно, как один из участников акции подошел к сотруднику ГИБДД, ногой выбил из его рук ограждение, после чего ударил сотрудника правоохранительных органов кулаком по лицу. В результате произошедшего пострадавший упал на проезжую часть.

После нападения коллега полицейского попытался остановить нарушителя, однако тому удалось скрыться среди людей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после нападения на полицейских в ходе несанкционированной акции.