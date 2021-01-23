Протестующие перекрыли проезжую часть в центре Москвы

Протестующие вышли на проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что перекрыт ряд других улиц в центре Москвы из-за проведения несанкционированной акции.

«На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, М1 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты автобусов временно изменены, пассажиров призывают внимательно слушать объявления водителей.

«Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульваров двигаются со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13:00, это мешает передвижению более 20 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в вестибюле станции «Пушкинская» столпились участники несанкционированного мероприятия. 38-й маршрут временно изменен из-за их действий.

В свою очередь агентство ТАСС сообщает, что на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулке затруднено движение транспорта. Тверская улица полностью перекрыта для движения.

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.