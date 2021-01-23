Провокаторы на незаконной акции в Москве начали потасовки с полицией
Марина Львова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве на несогласованной акции на Пушкинской площади участники начали кидать пластиковые бутылки в полицию, после чего произошли потасовки, передает РИА «Новости».
Известно о нескольких пострадавших.
По данным агентства, несколько человек со следами крови были выведены из толпы.
По данным МВД, на Пушкинскую площадь в Москве на несанкционированную акцию вышли четыре тысячи человек.
close