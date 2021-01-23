Упавший с крыши лед убил подростка в Саратове
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Лед, упавший с крыши многоэтажки в Саратове, убил 11-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Отмечается, что инцидент произошел днем 23 января у дома на №33А на улице Азина. В результате обрушения льда подросток получил несовместимую с жизнью травму.
В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток пострадал во время пожара в гараже в Подмосковье.
close