Упавший с крыши лед убил подростка в Саратове

Лед, упавший с крыши многоэтажки в Саратове, убил 11-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел днем 23 января у дома на №33А на улице Азина. В результате обрушения льда подросток получил несовместимую с жизнью травму.

В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток пострадал во время пожара в гараже в Подмосковье.