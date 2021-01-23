СК возбудил дела после убийства двух человек на свадьбе в Новой Москве

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении дел после убийства двух человек на свадьбе в Новой Москве, заявляется на сайте СК.

По ее словам, уголовные производства были инициированы по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Убийство двух и более лиц».

Она уточнила, что стрельба произошла в пятницу, 22 января. В результате конфликта на празднике двое мужчин скончались.

Проводятся мероприятия по поиску злоумышленника.

Ранее телеканал РЕН ТВ рассказал, что во время свадьбы в Новой Москве погиб жених.