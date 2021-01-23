Жениха застрелили на свадьбе в Новой Москве

Во время празднования свадьбы в Новой Москве произошла стрельба. Об этом сообщает РЕН.

По данным телеканала, преступление было совершено в загородном клубе во время второго дня гуляний.

Между женихом и приглашенным гостем со стороны невесты произошел конфликт, после чего злоумышленник открыл стрельбу. В результате погибли жених и его брат.

Открывший огонь скрылся с места преступления. Полиция проводит его поиски.

Ранее во Владивостоке молодожены открыли стрельбу у здания местного ЗАГСа из взятого в аренду пистолета.

В начале 2020 года в Новой Москве также произошла стрельба, которую открыл неизвестный в медицинской маске возле жилого дома.